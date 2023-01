Neuer Teaser-Trailer zu White Day 2: The Flower That Tells Lies lehrt euch das Gruseln

Entwickler ROOTNSTUDIO hat einen neuen Teaser-Trailer zu White Day 2: The Flower That Tells Lies veröffentlicht. Es handelt sich um eine Fortsetzung zum südkoreanischen White Day: A Labyrinth Named School. Bislang ist das Horrorspiel nur für PC-Steam angekündigt.

Unter den Schülern verbreitete sich das Gerücht, dass Sung-ahs Geist in der Yeondu High School erschienen sei, wo sich der Unfall am 14. März ereignete. Die Leute glaubten nicht an Geister und kümmerten sich nicht darum, aber ein paar von ihnen riefen die Erinnerungen an die Vergangenheit wieder wach.

Ein Mädchen unter ihnen ging am späten Abend in die geschlossene Schule, um dem Joch ihres Alptraums zu entkommen, der durch den Tod von Sung-ah verursacht wurde. Aber das Mädchen war nicht die Einzige, die zu dieser Zeit in die Schule kam.