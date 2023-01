Final Fantasy XVI: So sieht es aus, wenn in Japan die Vorbestellphase beginnt

In Japan hat wie überall auf der Welt die Vorbestellphase von Final Fantasy XVI begonnen. Aber wer Japan kennt, der weiß, dass so etwas dort ein bisschen anders und vor allem viel bunter ausfällt als in unseren Gefilden.

Ein neues Final-Fantasy-Hauptspiel ist ein Ereignis und die Geschäfts zelebrieren den Vorbestellstart mit tollen Aktionen. Twitter-Nutzer und Youtuber Genki (danke) hat sich bei den großen Ketten umgesehen und einige schöne Fotos geschossen.

Parco schmückt sein Schaufenster mit großen „XVI“-Lettern und einem Pixel-Clive. Im Rahmen der Kollaboration anlässlich des 35. Geburtstags der Reihe stellt man in diesem Stil die gesamte Final-Fantasy-Serie dar. In die Zeit der Kollaboration fällt auch der Vorbestellstart zu Final Fantasy XVI.

Shibuya Tsutaya widmet Final Fantasy XVI einen Extra-Stand in der Nähe der Kasse. Dort liegen Leerhüllen, fast als könnte man das Spiel bereits kaufen. Dazu gibt es einen großen Hinweis auf die Veröffentlichung am 22. Juni 2023 sowie mutmaßlich einen Dummy der Collector’s Edition und einig Flyer. An der Kasse selbst hängen weitere Poster.

Da kommt man um eine Vorbestellung ja gar nicht umhin …

Bildmaterial: Mit freundlicher Genehmigung von Genki