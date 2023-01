Pokémon GO führt neue Pokémon-Formen ein und in Las Vegas macht man den Anfang

Niantic und The Pokémon Company haben neue Pokémon-Formen für Pokémon GO angekündigt. Zum ersten Mal werden Trainer die neue Protomorphose zum Start der Pokémon-GO-Tour in Las Vegas erleben können.

Eingefleischte Pokémon-Fans wissen natürlich Bescheid. Diese neue Mechanik basiert auf der gleichnamigen Protomorphose aus Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Sie ähnelt den Mega-Entwicklungen, die bereits in Pokémon GO implementiert sind.

Die Protomorphose ist ein Phänomen, bei dem Naturenergie genutzt wird, um Pokémon zu entwickeln und ihnen so eine neue Form zu verleihen, ihre Stärke in Kämpfen zu steigern und vieles mehr!

Zum Start konnte diese neue Protomorphose bei zwei Pokémon beobachtet werden: Kyogre und Groudon aus der Hoenn-Region. Sammelt Proto-Energie und ihr könnt diese beiden Pokémon per Protomorphose entwickeln. Die neue Form hält acht Stunden lang an.

Je häufiger ihr die Protomorphose mit einem Pokémon duchführt, desto weniger Proto-Energie wird es dafür benötigen. Proto-Energie sammelt ihr, indem ihr Proto-Kyogre und Proto-Groudon in speziellen Raids besiegt oder bestimmte Forschungsaufgaben abschließt.

Die Raids beginnen mit dem Start der Hoenn-Tour am 18. Februar in Las Vegas.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Niantic