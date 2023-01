Octopath Traveler II stellt Ochette und Castti im Video vor

Square Enix hat heute einen neuen Trailer zu Octopath Traveler II veröffentlicht. Das Video stellt uns dabei zwei weitere der acht Protagonisten im Spiel vor. Es sind die Jägerin Ochette und die Apothekerin Castti.

Mit Ochette startet ihr auf der Insel Toto’haha. Um eure Heimat vor einem Unheil zu retten, macht ihr euch schließlich auf die Reise. Wie jeder Charakter besitzt auch Ochette zwei Wege-Aktionen: Tagsüber Provozieren, nachts Anfreunden. Die Geschichte von Castti Florenz nimmt im Hafenland ihren Anfang. Ihr treibt auf See und könnt euch nicht einmal mehr an euren Namen erinnern. Ihre Wege-Aktionen sind tagsüber Erkundigen und in der Nacht Behandeln.

Weiter seht ihr im Video, wie die Erzählstruktur in Octopath Traveler II ist. Ihr habt viele Freiheiten und könnt auch Nebengeschichten angehen. Zudem kreuzen sich die Geschichten der Protagonisten.

Erkunde Solistia, eine lebendige neue Welt voller Abenteuer, in der verschiedenste Kulturen gedeihen und Industrien florieren. Es liegt ganz bei dir, wohin du gehst, was du dort tust und welche Geschichten du erlebst. Brich auf zu deinem ganz persönlichen Abenteuer.

Am 24. Februar 2023 erscheint Octopath Traveler II weltweit für Switch, PlayStation und Steam. Fans durften sich schon über eine Collector’s Goods Box exklusiv im Square Enix Store freuen. Wenn es etwas weniger sein darf, dann genügt vielleicht schon die Amazon-exklusive Steelbook Edition.

Der neue Charakter-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Octopath Traveler II, Square Enix, Acquire