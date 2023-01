Medienbericht: Remake von Baten Kaitos soll sich in Entwicklung befinden

Diese Meldung ist mit äußerster Vorsicht zu genießen. Exputer berichtet, dass sich ein Remake von Baten Kaitos: Eternal Wings and The Lost Ocean in Entwicklung befindet. Die Website ist nicht gerade bekannt für exklusive Enthüllungen und die Reputation unklar.

Das Spiel wurde 2003 ursprünglich für den GameCube veröffentlicht und von Monolith Soft und tri-Crescendo entwickelt. Exputer ist sich seiner Sache ziemlich sicher: Quellen hätten dies bestätigt und man habe sogar „grafische Beweise“ gesehen, dass sich der Titel in Entwicklung befindet. Eine Veröffentlichung soll schon im Sommer geplant sein, die Enthüllung möglicherweise bei der E3.

Die Entwicklung des Remakes soll Monolith Soft leiten, gemeinsam mit Bandai Namco. Nintendo soll ebenfalls involviert sein. Nicht sicher ist sich Exputer, welches Ausmaß das Remake annimmt.

Eine Notiz, nicht ganz am Rande: 2021 hatte Bandai Namco die Trademarks zu Baten Kaitos Origins und Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean in Europa und Japan registriert bzw. erneuert.

Bildmaterial: Baten Kaitos: Eternal Wings and The Lost Ocean, Bandai Namco, via MobyGames