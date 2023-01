Disgaea 7: Details über den allgemeinen Spielverlauf und Ankündigung von DLCs

Kurz vor der Veröffentlichung des Strategie-RPGs Disgaea 7 in Japan hat der Entwickler Nippon Ichi Software weitere Screenshots aus dem Videospiel veröffentlicht und Details mitgeteilt. Dazu gibt es einen neuen Trailer.

Der grundlegende Spielablauf

Vor einem neuen Kampf wird die Geschichte in Form eines Events erzählt, an dem sich mehrere Charaktere beteiligen. Wenn ihr siegreich aus dem Gefecht hervorgeht, wird der nächste Handlungsstrang freigeschaltet. Im Verlauf der Geschichte schließen sich weitere Charaktere eurer Gruppe an und es werden neue Elemente aktiviert. Die Handlung beschäftigt sich mit der Erneuerung der Welt. Um das Oedo-Shogunat zu stürzen, begeben sich die beiden Helden Fuji und Piririka auf eine Reise. Dabei begegnen sie neuen Freunden und natürlich auch zahlreichen Feinden.

Bevor ein Kampf beginnt, sucht ihr die Teilnehmer aus eurer Gruppe aus, die sich an dem Gefecht beteiligen sollen. Jeder Charakter kann sich, wenn er am Zug ist, auf dem Spielfeld bis zu einem gewissen Grad bewegen und eine Aktion ausführen. Ihr entscheidet, ob der Kämpfer eine normale Attacke ausführt, Magie einsetzt, eine Spezialattacke verwendet oder ein anderes Gruppenmitglied hochhebt oder wirft. Durch das Werfen von Kameraden können größere Distanzen oder Höhenunterschiede überwunden werden.

Ein riesengroßes Spektakel

Der bisher genannte Ablauf ist den Fans der Serie bekannt. Disgaea 7 bietet allerdings ein neues Element, „Dodeka MAX“. Dabei werden die Charaktere zu Riesen. In diesem Zustand verlassen die Charaktere die Karte und stehen daneben. Diesen mächtigen Zustand können auch die Gegner annehmen.

Eure Basis ist in diesem Teil ein Schiff, mit dem ihr neue Ziele in der Unterwelt erreicht. Auf diesem Schiff befinden sich wichtige Einrichtungen, die euch das Abenteuer erleichtern, wie ein Shop, das Krankenhaus, der Zugang zur Itemworld und andere Möglichkeiten, weitere Charaktere für eure Gruppe zu gestalten, Daten einzusehen oder Quests anzunehmen.

Die DLCs werden in zwei Teilen veröffentlicht. Dem Spieler bleibt die Wahl, einen Season Pass zu kaufen oder die jeweilige DLC einzeln zu erwerben. In den DLCs tauchen bekannte Hauptcharaktere aus den bisherigen Teilen der Serie auf, die mit der neuen Gruppe ein neues Abenteuer erleben. Zu diesen Spielfiguren gehören Laharl, Etna, Rozalin, Adell, Seraphina, Fuka, Mao, Desco, Axel, Valvatorez, Fenrich, Flonne, Killia, Melodia, Raspberyl, Usalia und Artina.

Der neueste Teil der beliebten Reihe erscheint in Japan am 26. Januar 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Die Ankündigung für den Westen scheint Formsache, aber offiziell ist noch nichts.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Disgaea 7, Nippon Ichi Software