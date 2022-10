Das war… Kalenderwoche 41/2022

Kontroverse um die Sprecherin von Bayonetta, Debakel um die Collector’s Edition von Xenoblade Chronicles 3, Cloud-Gaming sowie das Ende von Final Fantasy VII: The First Soldier waren einige der heißen Themen der Woche. Auch viele neue Videos haben wir für euch, darunter einige spannende Neuveröffentlichungen. Zum Schluss haben wir noch ein Gewinnspiel, ein Interview sowie zwei Kolumnen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die ehemalige Stimme von Bayonetta, Hellena Taylor, hat zu einem Boykott von Bayonetta 3 (Switch) aufgerufen. Hintergrund ist das „unmoralisch“ tiefe Angebot von 4.000 US-Dollar für die Rolle im neuen Ableger.

Das Drama rund um die Collector’s Edition von Xenoblade Chronicles 3 (Switch) ist inzwischen abgeschlossen. Leider mit schlechtem Ende, denn der Verkauf verlief – freundlich formuliert – chaotisch ab. Nintendo hat sich für die Probleme entschuldigt, welche jedoch nach einem ähnlichen Chaos in den USA absehbar waren.

Immer wieder zu reden gibt Cloud-Gaming, vor allem nach dem Ende von Google Stadia. Eine aktuelle Umfrage in Deutschland unter Gamern zeigt nun, dass 29 % davon ausgehen, dass Cloud-Gaming die Zukunft ist. Besser läufts für den Xbox Game Pass. Alleine auf Konsolen betrug der Umsatz im letzten Jahr 2,9 Milliarden US-Dollar.

Am Ende ist hingegen das Battle-Royale-Spiel Final Fantasy VII: The First Soldier (Mobil). Im Januar 2023 ist Schluss, man schafft gerade noch den ersten Geburtstag. Mit der neuen Pokémon-Generation in den Startlöchern, neigt sich die Zeit von Pokémon Schwert und Schild (Switch) ebenso langsam dem Ende zu. Nun gab man bekannt, wann die ersten Online-Funktionen verschwinden.

So langsam kommt das Weihnachtsgeschäft in Schwung, das zeigen die aktuellen Neuveröffentlichungen. Dazu gehörten in den letzten Tagen Dragon Ball: The Breakers (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Switch) (Link) und Kamiwaza: Way of the Thief (PS4, Switch, PC) (Link). Namhafte Portierungen gab es zudem mit Triangle Strategy für Steam sowie No More Heroes III für PlayStation, Xbox und Steam. Die Switch-Exklusivität endete somit bei beiden Titeln. Nächste Woche kommt jedoch der nächste Titel auf die Liste, nämlich Mario + Rabbids Sparks of Hope (Switch).

Mit einem Teaser zu Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) stellte The Pokémon Company eine Arena-Leiterin vor. Kurz darauf enthüllte man ihr Partner-Pokémon Wampitz. Zeit für die Hexen war es mit neuen Trailern zu Bayonetta 3 (Switch), wobei der Neuzugang Viola auch noch einzeln mit Gameplay vorgestellt wurde. Ebenfalls noch im Oktober erscheint Star Ocean: The Divine Force (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Deshalb sahen wir noch die beiden letzten Missionsberichte, wobei es einen davon mittlerweile auch auf Englisch gibt. Zum Hunting-Game Wild Hearts (PS5, Xbox Series, PC) durften Medien bereits Gameplay-Videos veröffentlichen. Zu Samurai Maiden (PS4, PS5, Switch, PC) erreicht uns hingegen der Eröffnungsfilm.

Mit einem bunten Line-up-Video geht PlayStation Japan ins Weihnachtsgeschäft. In einem Monat bringt Sony außerdem Marvel’s Spider-Man: Miles Morales auf PCs. Neue Einblicke in das Remake zu Dead Space (PS5, Xbox Series, PC) erhielten wir mit einem kommentierten Gameplay-Video. Neben dem Kampf stellte Sonic Frontiers (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) auch einen Skill-Tree vor. Ein weiteres Detektiv-Trio sahen wir aus Process of Elimination (PS4, Switch), während Witch on the Holy Night (PS4, Switch) bald eine Demo erhält. Anfang November geht die Zivilisationssimulation TFM: The First Men (PC) in den Early Access.

Der dritte Teaser-Trailer zum Anime-Projekt NieR: Automata Ver1.1a zeigte kurz den Bunker. Das koreanische Horror-Adventure Savior of the Abyss erscheint demnächst auch für Switch, während Tears of Magic (PC) derzeit mit Anleihen von Breath of Fire nach Unterstützung sucht. Mittlerweile verfügbar ist die DLC-Bademode für Xenoblade Chronicles 3 (Switch). Zudem haben die amiibo aus Splatoon 3 (Switch) nun einen konkreten Termin. In Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) kämpft ab sofort Daki mit, wenn ihr den DLC kauft. Gleich drei Fan-Festivals kündigte Square Enix zu Final Fantasy XIV (PS4, PS5, PC) an. In einem Jahr trifft man sich beispielsweise in London.

Noch wenige Stunden könnt ihr bei unserem aktuellen Gewinnspiel mitmachen. Es geht um 2×2 Tickets für ein Konzert von Benyamin Nuss am 22. Oktober in Düsseldorf.

Ein Interview durften wir mit Shiro Maekawa führen, seines Zeichens Director von Rune Factory 5 (Switch, PC). Dabei ging es um die Zukunft der Serie, weitere Remakes und Remasters, gleichgeschlechtliche Beziehungen und eine mögliche, weltweit gleichzeitige Veröffentlichung neuer Spiele.

Zu Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) ist auffällig, dass man noch gar nicht so viel vom Spiel kennt. Weshalb das eine gute Sache sein kann, erfahrt ihr in einer aktuellen Kolumne. Lesenswert ist auch unser Bericht zur SPIEL’22, einer Messe für analoge Spiele.