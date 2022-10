Final Fantasy XIV atemlos: 27 Millionen SpielerInnen und drei Fan-Festivals ab Sommer 2023

Final Fantasy XIV ist inzwischen selbst für ein MMORPG in einem betagten Alter, aber es zeigen sich keinerlei Ermüdungserscheinungen. Im aktuellen Produzentenbrief gab Naoki Yoshida, der nebenbei auch die Entwicklung von Final Fantasy XVI anleitet, einen Ausblick auf kommende Updates und Events.

Zunächst feierte man den Meilenstein von 27 Millionen registrierten SpielerInnen. Nicht alle sind aktiv, aber wer sich noch an den desaströsen Start des Spiels erinnert, wird diese Zahlen kaum für möglich gehalten haben. Alles Schnee von gestern.

Jetzt, da die Corona-Pandemie aktuell noch handhabbar aussieht, plant man auch wieder Fan-Festivals, um die Community zusammenzubringen. 2023 und 2024 sind davon gleich drei geplant und man besucht alle Kontinente.

In Las Vegas startet am 28. Juli 2023 das erste Fan-Festival. Im ExCel Center in London trifft man sich am 21. und 22. Oktober 2023 Europa und den Abschluss bildet Japan Anfang 2024 mit einem noch unbekannten Austragungsort.

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix