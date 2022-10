Pokémon Schwert und Schild: Es wird langsam dunkel in der Galar-Region – Funktionen werden eingestellt

Bis heute kümmert sich The Pokémon Company um Pokémon Schwert und Schild. Derzeit könnt ihr euch bei GameStop zum Beispiel einen Code für ein Schillerndes Endynalos abholen. Regelmäßig gibt es neue Spezial-Raids. Doch mit der Veröffentlichung der neunten Generation legt man Schwert und Schild langsam ad acta.

Wie The Pokémon Company mitteilt, wird man am 1. November das letzte Update für die Naturzone an den Start bringen. Damit einher gehen die Spezial-Raids, bei denen TrainerInnen auf besondere Pokémon wie Gigadynamax-Relaxo stoßen können. Diese Pokémon kann man im normalen Spielverlauf nicht antreffen.

Darüber hinaus erinnert man daran, dass die kommende Rangkampf-Serie 14 die letzte ihrer Art sein wird. Am 1. November wird das letzte Regelset ausgerollt. Die Regeln der Serie 14 werden bis zur Einstellung der Dienste aktiv sein. Belohnungen werden aber nicht mehr ausgeschüttet.

Offizielle Turniere sind ebenfalls nicht mehr geplant. Dabei verteilte man in der Vergangenheit ebenfalls besondere Pokémon wie beispielsweise die Schillernden Galar-Arktos, Galar-Zapdos und Galar-Lavados.

Mit dem 1. Dezember wird man die Freundesturniere nicht mehr in Pokémon Home finden, aber sie können weiterhin veranstaltet werden. The Pokémon Company weist auch darauf hin, dass die Funktionen Ypsi-Com und PokéCamp weiterhin erhalten bleiben.

Wie sieht es bei euch aus, habt ihr Schwert und Schild noch ab und zu gespielt und die Galar-Region besucht? Oder sogar ganz regelmäßig an den Spezial-Raids teilgenommen? Sagt es uns in den Kommentaren.

via Serebii, Bisafans, Bildmaterial: Pokémon Schwert, Pokémon Schild, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak