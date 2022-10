Sonntagsfrage: Eurer Ersteindruck zum Anime Chainsaw Man?

Anime, die Zweite. Während es in der vergangenen Woche um eine alteingesessene Serie ging, schauen wir uns diese Woche eine frische Serie an – zumindest frisch im Sinne von einer Animeumsetzung. Die Rede ist von Chainsaw Man. Der erste Story-Part des Manga erschien vom Dezember 2018 bis Dezember 2020 mit elf Bänden in Japan. Seit diesem Sommer erscheint der zweite Story-Part.

In Deutschland sind die ersten elf Bände seit diesem Juli unter anderem in einem Sammelschuber verfügbar. Gleichzeitig erscheint nun die Animefassung im Simulcast bei Crunchyroll. Die erste Episode lief am 11. Oktober beim Streamingdienst. Die neuen Folgen erscheinen immer dienstags um 18:00 Uhr. Wie die Trailer im Vorfeld zeigten, war die erste Folge sehr blutig. Doch was war euer Ersteindruck von der Serie? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage!

Darum geht es in Chainsaw Man:

Denji lebt in tiefster Armut mit seinem einzigen Freund zusammen: ein Kettensägenteufel namens Pochita. Sein Vater hat ihn auf einem großen Schuldenberg sitzen lassen und seitdem hangelt sich Denji von einem Tiefpunkt zum nächsten. Zusammen mit Pochita macht er Jagd auf Teufel, um seine viel zu hohen Schulden zu tilgen und ein normales Leben zu führen. Das Glück ist ihm nicht hold und so wird Denji eines Tages verraten und hinterrücks erstochen. Als sein Bewusstsein schwindet, schließt er einen Vertrag mit Pochita und wird als „Chainsaw Man“ wiederbelebt – ein Mann mit dem Herzen eines Teufels.

