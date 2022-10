Kamiwaza: Way of the Thief schleicht heute nach Europa und hier ist der Launchtrailer

Der japanische Entwickler Acquire und der westliche Publisher NIS America veröffentlichen heute das Stealth-Action-Game Kamiwaza: Way of the Thief in Europa. Die Veröffentlichung erfolgt für Nintendo Switch, PS4 und Steam.

Neben der normalen Handelsversion* findet ihr im NIS Store auch eine Limited Edition für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Diese bietet neben Verpackung und Spiel auch den Soundtrack, fünf Kunstkarten, ein Furoshiki-Tuch sowie einen Pin.

Es handelt sich um ein Remaster des 2006 erstmals für PlayStation 2 veröffentlichten Kamiwaza. Kamiwaza Tourai, so heißt das Remaster in Japan, wird eine überholte Grafik, verfeinerte Texturen, eine Auto-Save-Funktion und ein überarbeitetes Tutorial bieten.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Kamiwaza: Way of the Thief, NIS America, Acquire