Final Fantasy VII: The First Soldier folgt Babylon’s Fall und wird eingestellt

Derzeit läuft die vierte Saison von Final Fantasy VII: The First Soldier, unter anderem mit Chocobo-Rennen. Aber auch das hat offenbar nicht gereicht, den Mobile-Titel über Wasser zu halten. Square Enix hat nämlich bekannt gegeben, dass Final Fantasy VII: The First Soldier auf den 11. Januar 2023 eingestellt wird. Trotz der wohl maximal bekannten und beliebten Marke bringt Square Enix also einen weiteren Titel nicht zum Abheben.

Zuletzt kündigte man bereits an, dass Babylon’s Fall ebenfalls der Stecker gezogen wird. Obwohl die Projekte natürlich nichts direkt miteinander zu tun haben, sind das dennoch keine guten Vorzeichen für weitere Live-Service-Abenteuer des Publishers. Final Fantasy VII auf der einen und PlatinumGames auf der anderen Seite waren sicherlich starke Zugpferde. Am Ende bleiben jeweils enttäuschte SpielerInnen und EntwicklerInnen.

Bis zum Ende von Final Fantasy VII: The First Soldier will man noch weitere Updates an den Start bringen. Gleichzeitig entschuldigt man sich bei den Fans, dass man „nicht in der Lage war, euch die Erfahrung zu bieten, die wir uns erhofft hatten und die ihr alle verdient habt“. Bereits ab dem 1. November gibt es nur noch die englische Fassung.

An den Start ging Final Fantasy VII: The First Soldier am 17. November 2021, also vor nicht einmal einem Jahr, für iOS und Android.

30 Jahre vor der Hauptgeschichte

Shinra hat gerade das Soldier-Programm begonnen und die SpielerInnen trainieren jetzt in Schlachten, mit dem Ziel, dieses erfolgreich zu beenden. Hier knüpft dann das Gameplay von The First Soldier an. Natürlich müsst ihr aber nicht auf bekannte Gesichter verzichten.

Bildmaterial: Final Fantasy VII: The First Soldier, Square Enix, Ateam