Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fügt diese Woche Daki hinzu

Aniplex hat heute den nächsten DLC-Charakter aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles mit einem Video präsentiert. Wie bereits bekannt war, handelt es sich dabei um Daki. Neben diesem Einblick gibt es mit dem 13. Oktober sogar schon den konkreten Termin, welcher unmittelbar bevorsteht.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles: Charakterpass

Kaufe sieben verschiedene Charakterpakete für 24,99 Euro in einem Set. Der Charakterpass enthält alle zusätzlichen Inhalte, die bis Ende Dezember 2022 veröffentlicht werden sollen.

Tengen Uzui: Charakterpaket (erhältlich)

Nezuko Kamado (Fortgeschrittene Dämonenform): Charakterpaket (erhältlich)

Tanjirō Kamado (Vergnügungsviertel): Charakterpaket (erhältlich)

Inosuke Hashibira (Vergnügungsviertel): Charakterpaket (erhältlich)

Zen’itsu Agatsuma (Vergnügungsviertel): Charakterpaket (erhältlich)

Daki: Charakterpaket

Gyūtarō: Charakterpaket

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist seit Juni auch für Nintendo Switch erhältlich. Diese neue Konsolenversion enthält alle nach dem Launch hinzugefügten Inhalte anderer Plattformen. Gute Nachrichten für alle Sammler: Es gibt eine physische Launch-Edition für Nintendo Switch*. In unserem Test können wir euch diese Version besonders ans Herz legen.

Daki aus Demon Slayer in Aktion

