Benyamin Nuss spielt Uematsu und Hamauzu- wir verlosen Tickets für Düsseldorf

Pianist Benyamin Nuss hat sich in der Videospielmusik längst einen Namen gemacht, ihr kennt ihn von vielen Konzerten, aber auch gemeinsamen Musikarbeiten, vor allem mit Nobuo Uematsu und Masashi Hamauzu.

Diese lässt er auch bei seinem kommenden Auftritt in Düsseldorf hochleben. Am 22. Oktober 2022 spielt Benyamin Nuss um 20 Uhr im Helmut-Heinrich-Saal (Tonhalle) in Düsseldorf. Ihr könnt kostenlos mit dabei sein, denn wir verlosen 2×2 Tickets.

Als Solist glänzte Benyamin Nuss schon beim London Symphony Orchestra, Gewandhausorchester Leipzig oder Tokyo Philharmonic Orchestra. Verewigt ist seine Musik inzwischen auch auf Vinyl. Bei Black Screen Records* findet ihr seine Arbeit oder Musik unter seiner Mitwirkung.

Bildmaterial: Benyamin Nuss