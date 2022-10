PlayStation Japan veröffentlicht immer mal wieder spezielle Line-up-Videos, welche neben den kommenden Titeln jeweils auch Musik und eine bunte Präsentation bieten. Die Musik stammt diesmal von punipunidenki und Pasocom Music Club.

Zu Beginn in den Fokus rückt man sogleich die Hochkaräter Final Fantasy XVI, God of War: Ragnarök und One Piece Odyssey. Danach geht es weiter quer durch aktuelle und kommende Spiele, welche für PlayStation erscheinen.

Bildmaterial: Sony