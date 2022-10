Nintendo-Statement zum Debakel um die Collector’s Edition zu Xenoblade Chronicles 3

Man möchte es gar nicht alles noch einmal wiederholen. Deshalb in aller Kürze: Die „Vorbestellung“ von Xenoblade Chronicles 3 war (auch) in Europa ein einziges Debakel. Es ging nichts. Store down, Nintendo ohne Kommunikation.

Am Freitagmittag dann ging im Nintendo-Store die Collector’s Edition ohne Ankündigung wieder online und wurde verkauft. Die Interessenten-Mail? Schall und Rauch. Wer davon mitbekam, musste seine Kreditkarte dabei haben. Nach einer halben Stunde war die Show vorbei. Die Fans waren bedient.

Viele fordern in den sozialen Medien von Nintendo ein Statement und das gibt es tatsächlich auch. Aber nicht ansatzweise so, wie man es sich vorstellen möchte. Es gab bisher keine Nachricht in den sozialen Medien, sondern lediglich einen kleinen Hinweis im Nintendo-Store.

Sie läutet auch das Ende der Vorbestellphase ein. „Die Xenoblade Chronicles 3: Collector’s Edition ist ausverkauft. Wir entschuldigen uns für den Ausfall unserer Website, der die Vorbestellung dieses Produkts erschwert hat“, heißt es am oberen Rand in einer Zeile. Und das war es auch schon!

Die Vorbestellung der Sammleredition verlief zuvor schon in den USA katastrophal. Doch in Europa hatte man daraus offensichtlich nichts gelernt. Trotz dieser Erfahrungen und mehreren Verschiebungen des Verkaufsstarts – das Spiel selbst hatte man zwischenzeitlich aus der Sammleredition gestrichen – war der Verkauf auch hierzulande ein Debakel.

Aber das nächste DLC-Paket sollte problemlos herunterzuladen sein. Es ist seit dieser Woche erhältlich. Wenn ihr den Erweiterungspass besitzt, könnt ihr das Paket 2 ab morgen beziehen. Paket 2 bietet mit Ino eine neue, „mechanische“ Heldin.

Nach einem weiteren DLC-Paket wollen Nintendo und Monolith Soft irgendwann im neuen Kalenderjahr den vierten DLC und damit auch eine Story-Erweiterung zu Xenoblade Chronicles 3 veröffentlichen.

