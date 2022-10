Pokémon Karmesin und Purpur geizen mit Details zu elementaren Spielinhalt und ich liebe es

Wir kennen jetzt genau 18 neue Pokémon der neunten Generation. Falls euch das ein bisschen wenig vorkommt, dann liegt ihr genau richtig. Joe von Serebii hat mal nachgezählt. Kriterium: Pokémon-Spiele, die weltweit gleichzeitig erschienen sind. Stichtag: 50 Tage vor dem Launch.

Bei Pokémon Schwert und Schild kannten wir zu diesem Zeitpunkt 23 neue Pokémon, davon drei neue Regionalformen. Bei Sonne und Mond waren es stolze 56 neue Pokémon, darunter 10 Regionalformen. Und bei Pokémon X und Y waren es immer noch 36 neue Pokémon, darunter sieben der damals neuen Megas.

Mit Pokémon Karmesin und Purpur waren wir 50 Tage vor dem Launch bei 17 neuen Taschenmonstern. Erst letzte Woche zeigte uns The Pokémon Company einen neuen, 15-minütigen Trailer zu den Spielen. Seitdem ist es exakt ein Monsterchen mehr geworden: Farigiraf, zudem „nur“ eine Paldea-Form.

Unter den anderen 17 neuen Pokémon befinden sich die drei Starter Felori, Krokel und Kwaks und die beiden Legendären Pokémon Koraidon und Miraidon, die naturgemäß als Cover-Pokémon kein großes Geheimnis sind. Mit Paldea-Felino gibt es noch eine relativ unaufgeregte Regionalform.

Das ist nicht viel. Und das gefällt mir!

The Pokémon Company geizt in dieser Generation wahrlich mit der Vorstellung neuer Pokémon, dabei ist das natürlich ein elementarer Spielinhalt. Doch nichts ist in der Pokémon-Welt schöner, als ein vollkommen unbekanntes Pokémon zu entdecken. Und zwar eines, das man noch nicht von der Promo-Tour vor dem Launch kennt.

Von mir aus kann The Pokémon Company gerne alle Pokémon für sich behalten. Selbst die Starter. Sie erst mit dem ersten Spielen kennenzulernen, hätte für mich auch großen Reiz. Ein bisschen Generation 1, damals war alles neu.

Heute kommt die Promo-Phase vor der Veröffentlichung natürlich nicht um die Präsentation von aufregenden oder witzigen Pokémon umhin. Das muss man wohl zugestehen und das ist auch okay für mich. Aber manchmal ist weniger ist mehr! Ich hoffe, The Pokémon Company behält das Tempo bis zum Launch bei und wir lernen nicht mehr so viele neue Pokémon vorab kennen.

Und wenn man sie uns vorstellt, dann gerne weiterhin auf unterschiedliche Weise. Auch das gefällt mir ganz gut. Schligda hat man uns in einer fingierten Präsentation mit wenigen Details erst angeteasert und später konkret vorgestellt. Affiti wurde mit einer Foto-Story in den sozialen Medien eingeführt. Da kann man sich gerne noch mehr einfallen lassen.

Bloß bitte kein 24-Stunden-Standbild mehr.

Bildmaterial: Pokémon Purpur, Pokémon Karmesin, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak