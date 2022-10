Das koreanische Horror-Adventure Savior of the Abyss erscheint weltweit für Switch

Publisher CFK hat die Veröffentlichung von Savior of the Abyss für Nintendo Switch angekündigt. Noch in diesem Jahr soll das Horror-Adventure des koreanischen Entwicklers Allaugh Games weltweit erscheinen.

Savior of the Abyss wurde 2021 bei Steam veröffentlicht und erhielt bis dato „größtenteils positive“ Rezensionen. Es handelt sich um ein Horror-Adventure im RPG-Maker-Stil, das von Spielen wie Ib, Mad Father und The Witch’s House inspiriert ist.

Savior of the Abyss erzählt die Geschichte der Protagonistin Stella, die herausfindet, warum sie in einem alten Krankenhauskeller eingesperrt war. Sie begibt sich auf die Flucht und erkundet zahlreiche Geheimnisse der Einrichtung.

SpielerInnen müssen ihr bei der Flucht aus dem ominösen Gefängnis helfen, indem sie verschiedene Gegenstände finden und benutzen, während sie Stella vor den lebensbedrohlichen Gefahren schützen, denen sie ausgesetzt ist.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Savior of the Abyss, Allaugh Games, CFK