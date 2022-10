Marvel’s Spider-Man: Miles Morales erscheint im November für PCs

Sony hat die Veröffentlichung von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales für PCs auf den 18. November 2022 datiert. Wie schon kürzlich Spider-Man Remastered soll Miles Morales auf PCs von zahlreichen Verbesserungen und anpassbaren Einstellungen profitieren.

Eine große Bandbreite an Hardware-Konfigurationen stünde zur Verfügung, von hochwertigen PCs „bis zu tragbaren PC-Gaming-Geräten“ – sprich: in erster Linie wohl das Steam Deck. Miles Morales erscheint bei Steam und im Epic Games Store.

Sonys PC-Taktik dürfte derzeit zumindest teilweise auch vom Erfolg des Steam Deck getragen sein. Spiele wie God of War oder Spider-Man: Miles Morales mobil spielen zu können, das ist schon ein zusätzlicher Selling-Point. Marvel’s Spider-Man Remastered ist für das Steam Deck verifiziert. Ebenso wie God of War, Horizon Zero Dawn und Days Gone.

Beteiligt an der Portierung von Spider-Man und auch Miles Morales ist Nixxes Studios. Der Kauf des Studios, das auf PC-Portierungen spezialisiert ist, war natürlich eine strategische Entscheidung. Es werden weitere PC-Portierungen von Sony-Spielen folgen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sony / Insomniac Games