Im Interview! Shiro Maekawa zur Rune-Factory-Serie

Bei der Gamescom bekamen wir die Gelegenheit, ein Interview mit Shiro Maekawa zu führen, seines Zeichens Director von Rune Factory 5. Nach einer krankheitsbedingten Absage konnten wir das Interview anschließend per E-Mail durchführen. Hier sind die Antworten!

Wir sprachen mit Maekawa über die Zukunft der Serie, weitere Remakes und Remaster, gleichgeschlechtliche Beziehungen und eine mögliche, weltweit gleichzeitige Veröffentlichung neuer Spiele.

Zunächst einmal vielen Dank Herr Maekawa, dass Sie sich die Zeit für Interviews nehmen. Und herzlichen Glückwunsch zum Meilenstein von über einer halben Million verkauften Exemplaren [von Rune Factory 5]. Haben Sie den Verkaufserfolg gefeiert?

Shiro Maekawa: Danke. Ich möchte mich bei allen Fans bedanken, die so lange auf das neue Spiel gewartet haben, auch wenn es sehr lange gedauert hat. Dadurch ermutigt, werden wir weiterhin hart daran arbeiten, die Rune-Factory-Reihe weiterzuführen, auch wenn es schwer zu sagen ist, wie lange es dauern wird, bis das nächste Spiel herauskommt.

Rune Factory 5 ist der Titel, der am schnellsten in Europa nach dem japanischen Release veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung erfolgte in Europa nur zehn Monate nach Japan, während die anderen Titel mindestens ein Jahr gebraucht haben, bis sie bei uns waren. Sprechen die aktuellen Verkaufszahlen vielleicht dafür, dass man den zeitlichen Abstand in der Zukunft verkürzt? Oder müssen europäische Fans immer noch etwas Geduld mit sich bringen?

Shiro Maekawa: Wenn möglich, würden wir beim nächsten Mal gerne eine gleichzeitige weltweite Veröffentlichung anstreben, aber das ist aufgrund der Übersetzungssituation schwierig. Rune Factory hat eine riesige Textmenge und das macht es unter anderem so reizvoll.

Was noch dafür sprechen würde, ist die Tatsache, dass die Steam-Version und die gleichgeschlechtlichen Beziehungen extra für den Westen nachgereicht wurden. Spielt der westliche Markt folglich eine wichtige Rolle?

Shiro Maekawa: Der westliche Markt ist ein sehr wichtiger Markt für Rune Factory. Wir glauben jedoch, dass die Einbeziehung der gleichgeschlechtlichen Ehe eher eine Reaktion auf die wachsende Aufmerksamkeit für Vielfalt weltweit ist, das bezieht sich nicht nur auf den westlichen Markt. Es ist auch beabsichtigt, den Spielerinnen und Spielern mehr Freiheit im Spiel zu geben. Der überwältigende Grad an Freiheit ist ein Markenzeichen von Rune Factory.

Mir haben vor allem die Kämpfe in Rune Factory 5 besonders viel Spaß gemacht. Sie waren sehr dynamisch und irgendwie offener als in den Vorgängern. Inwieweit wird das Fan-Feedback von Rune Factory 5 die Zukunft der Serie beeinflussen? Werden Sie beispielsweise am Wechsel von der 2D- zur 3D-Grafik festhalten oder gibt es andere Aspekte, die Sie sich aus den Community-Wünschen besonders zu Herzen nehmen?

Shiro Maekawa: Ich danke Ihnen vielmals. Ich denke, dass die aufregende und dynamische Natur der Kämpfe eines der Merkmale von Rune Factory ist. Deshalb möchte ich auch in Zukunft aufregende Kämpfe bieten. Die Umstellung auf 3D-Grafik wird auch in Zukunft so bleiben. Wir haben jedoch darüber nachgedacht, je nach Situation zwischen 3D und 2D zu wechseln, so wie die Feldkamera in Rune Factory 5. Wir testen verschiedene Optionen und werden sehen, was funktioniert und was unsere Spielerinnen und Spieler bevorzugen!

Die Farming-Simulations-Branche erlebt einen regelrechten Boom, vor allem im Indie-Bereich. Hokko Life, My Time at Sandrock oder Coral Island wollen mit ganz eigenen Ansätzen überzeugen. Auch Harvestella von Square Enix spielt mit der fünften Jahreszeit mit einem neuen Ansatz. Was würden Sie sagen, hebt die Rune-Factory-Reihe von anderen Farming-Simulationen ab?

Shiro Maekawa: Ich denke, der größte Reiz der Rune-Factory-Reihe sind die einzigartigen Charaktere. Sie existieren nicht nur als Symbole, sondern verhalten sich, als ob sie tatsächlich lebendig wären und mit dem Spieler kommunizieren könnten. Zudem hat jeder Charakter seine eigene Geschichte, was meiner Meinung nach ein großer Unterschied zwischen Rune Factory und anderen Spielen ist.

Gibt es irgendwelche Videospiele, von denen die Rune-Factory-Reihe selbst besonders inspiriert wurde?

Shiro Maekawa: Wie ich bereits erwähnt habe, sind einige Konkurrenten aufgetaucht, die ich im Auge behalte. Ich kann sagen, dass ich in dem Sinne stark beeinflusst bin, dass ich versuche, zu konkurrieren und nicht zu verlieren (lacht).

Remasters und Remakes sind heutzutage sehr beliebt, viele bekannte Marken arbeiten damit. Ich kann mir vorstellen, dass insbesondere die Neuauflage von Nintendo-DS-Spielen nicht einfach ist. Inwiefern haben Sie schon darüber nachgedacht? Die ersten Spiele sind mittlerweile nur noch umständlich verfügbar.

Shiro Maekawa: Dank eurer Unterstützung wurde Rune Factory 4 Special gut aufgenommen und hat nun zum Remake von Rune Factory 3 Special geführt. Wir werden weiterhin Remakes und Remasters aufgrund der Reaktionen der Fans in Betracht ziehen.

