Silent Hill kommt tatsächlich zurück: Konami lüftet in dieser Woche das Geheimnis

Silent Hill ist tatsächlich zurück. Nach vielen Monaten voller Gerüchte und Beschwörungen gab Konami in der Nacht bekannt, dass man am kommenden Mittwoch „die neuesten Updates zur Silent-Hill-Serie“ in einer Übertragung präsentieren möchte. „In your restless dreams, do you see that town?“, schreibt der offizielle Twitter-Account.

Die Präsentation wird am 19. Oktober um 23 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt. Darüber hinaus gibt es noch keine konkreten Details, alles weitere ist Spekulation. Am wahrscheinlichsten ist es aber natürlich, dass wir Silent Hill: The Short Message kennenlernen. Dieses Trademark hatte sich Konami zuletzt registriert.

Das Trademark passte auch gut zu einem der bisherigen Gerüchte. Demnach soll sich eines von mehreren Silent-Hill-Spielen aktuell bei Publisher Annapurna Interactive entstehen. Hier war in Medienberichten die Rede von „Short Stories“ – das passt natürlich hervorragend zum Trademark.

Darüber hinaus befinden sich angeblich weitere Spiele zur lange ruhenden Serie in Entwicklung. Ein weiteres Spiel soll angeblich bei den Horror-Experten von Bloober Team (Layers of Fear) entstehen – hier ist von einem Silent Hill 2 Remake die Rede. Ein drittes Spiel habe Konami an ein japanisches Studio ausgelagert. Doch das ist natürlich alles unbestätigt.

Bildmaterial: Silent Hill, Konami