Triangle Strategy ist nicht mehr Switch-exklusiv und ab sofort bei Steam erhältlich

Das Strategie-Rollenspiel Triangle Strategy ist seit gestern auch für PCs via Steam erhältlich. Bisher kamen nur Besitzer einer Nintendo-Switch-Konsole in den Genuss des Spiels. Für diese Plattform erschien der Titel bereits am 4. März 2022.

In Triangle Strategy übernehmt ihr in der Rolle von Serenoa, Erbe des Hauses Wolffort, das Kommando über eine Gruppe von Kämpfern. Den Verlauf der Handlung bestimmt ihr selbst, wie es heißt. Ihr trefft wichtige Entscheidungen und stärkt eine von drei Gesinnungen: Nutzdenken, Moral und Freiheit.

Ganz besonders wichtige Entscheidungen trefft ihr gemeinsam. Mit der Waage des Urteils werden mehrere Charaktere eingeschlossen, schließlich geht es um das Schicksal ganzer Nationen und des Kontinents Norzelia. Der Titel verfügt über die bereits vielfach verwendete HD-2D-Grafik.

Der Salzeisenkrieg ist ein Teil der langen, von Kampf geprägten Geschichte – ein Krieg, in dessen Zentrum die Kontrolle über Salz- und Eisenressourcen stand. Ein Gleichgewicht der Macht wurde erreicht zwischen dem Heiligen Reich Heissand, welches das Salz kontrolliert, dem Herzogtum Aesfrost, ein in Eisen gehülltes Land des Eises und Schnees, und dem bewaldeten Königreich Glenbrock, das zwischen den beiden anderen Mächten liegt.

Unseren Test der Nintendo-Switch-Version findet ihr hier.

Der Steam-Launchtrailer zu Triangle Strategy

