In der Zivilisationssimulation TFM: The First Men erschafft ihr Adam und Eva

Warum eigentlich nicht mal eine Zivilisationssimulation rund um die Schöpfungsgeschichte? Das dachte sich das Istanbuler Indie-Studio The Gathering Tree und erschafft TFM: The First Men. Ein Strategiespiel, das im November bei Steam in den Early Access geht und von Schöpfungsgeschichten inspiriert ist.

Erforsche unbekannte Länder, baue ein Haus in der Wildnis, führe taktische Schlachten in Echtzeit und gestalte die Zukunft der Menschheit in einem epischen, generationenübergreifenden Abenteuer.

Auf zwei Jahre ist die Early-Access-Phase bei Steam angesetzt. Ihr führt Expeditionen in unerforschte Gebiete und kämpft gegen Monster aus dem Jenseits. Auch ein Mehrspielermodus soll euch erwarten.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: TFM: The First Men, The Gathering Tree