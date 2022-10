Bayonetta 3: Hellena Taylor ruft zum Boykott auf, weil sie miserabel bezahlt werden sollte

Am Wochenende ist in der Gaming-Welt immer ein bisschen weniger los, entsprechend präsent war gestern Abend ein Thema in den sozialen Medien, das Synchronsprecherin Hellena Taylor eröffnete. Ihr kennt sie als die englische Stimme der Hexe Bayonetta in den ersten beiden Spielen.

In Bayonetta 3 wird Bayonetta von Jennifer Hale gesprochen. Sie füllt ihre Rolle ganz gut aus, aber einige Fans vermissen natürlich auch Taylor. Am vollen Terminkalender lag es nicht, wie Taylor jetzt publik machte.

Hellena Taylor hat ein Video veröffentlicht, in dem sie zum Boykott von Bayonetta 3 aufruft. Man habe ihr für den gesamten Job ganze 4.000 US-Dollar bieten wollen. „Unmoralisch“ nennt Taylor diesen Preis, der schon das aufgebesserte Angebot war. Zunächst war ihr noch weniger geboten worden, doch sie forderte Nachbesserung bei Hideki Kamiya persönlich.

Angebot sei eine Beleidigung

Es war offenkundig das letzte Angebot. Jetzt geht Taylor an die Öffentlichkeit und ruft Fans zum Boykott auf. Das Bayonetta-Franchise sei etwa 450 Millionen US-Dollar schwer, Merchandise sei da nicht mit eingerechnet, so Taylor. Das Angebot sei „eine Beleidigung“ für ihre Arbeit und für alles, was sie für dieses Spiel und die Fans getan habe.

„Ich fordere die Fans auf, dieses Spiel zu boykottieren und stattdessen das Geld, das ihr für dieses Spiel ausgegeben hättet, für wohltätige Zwecke zu spenden. Ich wollte nicht die Welt, habe nicht zu viel verlangt. Ich wollte nur einen anständigen, menschenwürdigen Lohn. Was sie getan haben, war legal, aber es war unmoralisch“, so Taylor weiter.

Taylor suggeriert, dass ihr Video gegen Geheimhaltungsklauseln verstoßen würde, gibt sich aber nüchtern: „Ich kann mir nicht einmal ein Auto leisten, was sollen sie denn tun, mir meine Kleidung wegnehmen? Viel Glück für sie.“

Hideki Kamiya blockiert munter weiter

Viele Fans sehen das ganz genauso. Unter Tweets von PlatinumGames werden die Verantwortlichen aufgerufen, Leute korrekt zu bezahlen. Hideki Kamiya selbst tut, was er immer tut: Er blockt alle, die ihn nicht auf Japanisch anschreiben. Nur einen knappen Kommentar hat er übrig: „Sad and deplorable about the attitude of untruth. That’s what all I can tell now.“ Klingt wie ein Dementi.

Natürlich hatten Fans und Presse auch schon nachgefragt, warum Hellen Taylor im dritten Teil nicht die Rolle von Bayonetta übernimmt. Solche Nachfragen sind natürlich in solchen Fällen üblich. PlatinumGames schob es bislang auf Taylors Terminkalender.

In einem Interview mit dem GameInformer sagte Director Yusuke Miyata, es hätte „Überschneidungen“ gegeben, die es schwierig gemacht hätten, dass Taylor ihre Rolle erneut ausfülle. Jennifer Hale würde jedoch hervorragend zur Figur passen, auch wenn man die Bedenken der Fans verstehe.

via VGC, Stephen Totilo, Bildmaterial: Bayonetta 3, Nintendo, PlatinumGames