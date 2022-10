Witch on the Holy Night mit neuem Trailer und kommender Demo

Type-Moon hat nicht nur einen neuen Trailer zu Witch on the Holy Night veröffentlicht, sondern auch eine Demo zur Visual Novel angekündigt. Im November kann auf PS4 und Switch schon einmal Probe gespielt werden. Im Trailer hört ihr außerdem das Ending-Theme „Hoshi ga Matataku Konna Yoru ni“ von supercell.

In einem Anwesen wohnen zwei Hexen. Diese treffen auf einen Jungen, welcher bisher ein gewöhnliches Leben führte. Obwohl die drei eigentlich nichts miteinander gemeinsam haben, leben sie bald zusammen. Witch on the Holy Night gehört zum Tsukihime-Universum von Type-Moon.

Die Visual Novel wird am 8. Dezember weltweit für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Witch on the Holy Night, Aniplex, Type-Moon