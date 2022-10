Ihr vermisst Breath of Fire? Tears of Magic will ein spiritueller Nachfolger sein

Bei Good Old Pixel weiß man, auf was gute, alte JRPG-Fans stehen. „Ihr vermisst Breath of Fire? Tears of Magic zielt darauf ab, ein spiritueller Nachfolger dieses Franchise zu sein“, twittern die Entwickler. „Und das Beste ist, es wird nicht auf dem Handy sein“, schiebt man nach.

Aber erstmal bei Kickstarter. Dort läuft jetzt die Kampagne für Tears of Magic, das mit etwas über 90.000 Euro gefüttert werden soll. Bei derzeit 23 verbleibenden Kampagnentagen steht man bei 502 UnterstützerInnen, die knapp 28.000 Euro vorschießen. Da fehlt also noch einiges.

Neben Breath of Fire geben die EntwicklerInnen als Inspiration auch BioWare-RPGs wie Mass Effect und Dragon Age an. In der 2,5D-Welt will man aber schon bleiben. In die Story führt man so ein:

Du wurdest als einer der letzten Drachen in einer Welt geboren, in der es seit über einem Jahrhundert keine Drachen mehr gegeben hat. Nachdem du deine Kräfte zum ersten Mal manifestiert hast, wirst du Zeuge des Unheils, das eine solch ungezügelte Macht anrichten kann. Das veranlasste dich, die Ausbildung und den Schutz der Sucher zu finden, einer Organisation von Magiern, die daran arbeiten, die Verderbnis in Vesterose, dem westlichen Kontinent, zu verhindern.

Mehr verrät euch der Kickstarter-Trailer! Nach der Finanzierung steht bei 120.000 US-Dollar das Stretch-Goal für die Konsolen-Veröffentlichung auf dem Plan. Ein weiter Weg.

Der Kickstarter-Trailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tears of Magic, Good Old Pixel