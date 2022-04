Das war… Kalenderwoche 14/2022

Die Ankündigung von Kingdom Hearts IV, wie es mit Tales of Arise weitergeht, das Remaster von Chrono Cross und Sony mit einem Blick zurück waren die spannendsten Themen der Woche. Aber es gab auch noch weitere viel beachtete Neuankündigungen und viele weitere Videos in den letzten Tagen. Den Abschluss bilden zwei neue Reviews, eine Kolumne zum Final Fantasy VII Remake sowie ein Interview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In Japan feierte man dieses Wochenende den 20. Geburtstag von Kingdom Hearts. Für alle Fans hatte man dabei quasi die größtmögliche Überraschung parat: Kingdom Hearts IV. Das Projekt befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase und startet „The Lost Master Arc“. Zusätzlich kündigte Square Enix Kingdom Hearts Missing-Link (Mobil) an.

Ein großer Verkaufserfolg ist Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Dennoch hat Producer Yusuke Tomizawa seine Meinung nicht geändert: eine Fortsetzung ist nach wie vor nicht geplant. Dennoch gibt es zumindest kosmetische DLC, wie aktuell eine Kollaboration mit Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream (PS4, Switch, PC).

In dieser Woche ist Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (PS4, Switch, Xbox One, PC) erschienen. Die Reviews fielen vor allem bezüglich der Technik kritisch aus. Die Entwickler hatten allerdings auch damit zu kämpfen, dass der Spielcode teilweise verloren war. Weitere Pläne mit der Marke hat man hingegen keine. Die neu arrangierte Musik könnt ihr euch auf Vinyl vorbestellen.

Der ehemalige US-PlayStation-Chef Jack Tretton hat mit ein wenig Abstand auf Sonys PlayStation Vita zurückgeblickt. Dabei gab er sich durchaus selbstkritisch. Es habe an der nötigen Unterstützung gemangelt. Für Fans von Sony-Klassikern gab es jedoch auch eine positive Meldung: Laut eines Medienberichts soll es auf PlayStation 5 bald einen PS3-Emulator geben.

Damit kommen wir – neben Kingdom Hearts – noch zu weiteren Neuankündigungen der Woche. Und diese sind ebenfalls namhaft! So ließ Crystal Dynamics verlauten, dass sich ein neues Tomb Raider mit der Hilfe von Unreal Engine 5 in Entwicklung befindet. Auch Ron Gilbert machte mit der Enthüllung von Return to Monkey Island viele Fans glücklich. Ebenfalls spannend: Heart Machine kündigte Hyper Light Breaker (PC) an. Damit kehrt man mit 3D-Umgebungen und Roguelite-Konzept in die Welt von Hyper Light Drifter zurück.

Neues erfuhren wir zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- (PS4, PS5), dazu gehörte insbesondere der erste Trailer und Gameplay-Material. Auch zu Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PS4, Switch, PC) sahen wir erstes bewegtes Material. In Japan ist ab sofort auch die Konsolen-Version von Metal Dogs (PS4, Switch, PC) erhältlich. Einen Blick auf die Gameplay-Systeme gab es aus AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative (PS4, Switch, Xbox One, PC) und zu Yurukill: The Calumniation Games (PS4, PS5, Switch, PC) könnt ihr euch einen neuen Story-Trailer ansehen. Unter anderem die Spielmodi sahen wir zum Shoot ’em up Pocky & Rocky Reshrined (PS4, Switch). Das „Sexy RPG Comedy“-Spiel Genkai Tokki: Seven Pirates H (Switch) segelt zudem im Mai in den Westen.

Ein Blick ins Action-Kampfsystem erreichte uns zu Sword Art Online Variant Showdown (Mobil), sehr ausführlich angespielt wurde Trek to Yomi (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Ein weiterer Mai-Titel ist das Roguelite Source of Madness (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), Fans des Genres erhalten jedoch bereits im April Nachschub mit Samurai Bringer (PS4, Switch, PC). Einen Gameplay-Trailer gab es zum Sci-Fi-Fantasy-Adventure XEL (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), das Metroidvania Afterimage (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) war bei Kickstarter erfolgreich und ganze 30 Minuten könnt ihr in The Quarry (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) reinschauen.

Eine PS4-Portierung wurde zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town angekündigt, den Weg auf Steam findet Demon Gaze Extra. Durch ein Update gibt es ab Juni in Phantasy Star Online 2: New Genesis (Xbox One, Xbox Series, PC) ein neues Gebiet, während in Asien zu SaGa Scarlet Grace: Ambitions (PS4, Switch) noch eine physische Handelsversion erscheint. Ab nächster Woche könnt ihr dank Nintendo Switch Online den Klassiker Mario Golf auf Switch spielen. Die neuen Sets von LEGO Super Mario fügen unter anderem Peach hinzu. In einigen Ländern gibt es bei McDonald’s Figuren zum neuen Sonic-Film. Über ein Easteregg in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) freuen durften sich schließlich alle Fans von Xenoblade.

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Die Mischung aus Visual Novel und Echtzeit-Strategie 13 Sentinels: Aegis Rim (zum Testbericht) hat uns auch in der neuen Switch-Fassung gefallen. Der Sci-Fi-Geheimtipp erzählt eine komplexe und fesselnde Geschichte. Ebenfalls neu aufgelegt wurde das Kampfspiel Persona 4 Arena Ultimax (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht). Das Prügelpaket kombiniert feines Arc-System-Works-Gameplay mit schnittigem Persona-Style.

Heute vor zwei Jahren ist das Final Fantasy VII Remake (PS4, PS5, PC) erschienen. Aber wie geht es mit dem Mammutprojekt weiter? Das haben wir in einer aktuellen Kolumne besprochen. Hat sich Square Enix hier gar übernommen?

In einem Interview mit den Machern von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) haben wir uns nach dem „Chaos“ rund um die Demo-Veröffentlichung erkundigt. Die Antwort fiel dabei selbstkritisch aus.