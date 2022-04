Xenoblade-Fans schmunzeln über Easter-Egg in LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

In dieser Woche ist LEGO Star Wars: The Skywalker Saga erschienen und es ist wohl einerseits das sehnlichst erwartete LEGO-Spiel der letzten Jahre, andererseits aber wohl auch das erfolgreichste. Bei Steam stellten die gleichzeitigen Spielerzahlen alle anderen LEGO-Spiele in den Schatten.

Falls ihr LEGO Star Wars: The Skywalker Saga auch schon spielt und noch dazu ein großer Xenoblade-Fan seid, dann ist euch vielleicht auch ein Easter-Egg aufgefallen. Adam Howden ist der englische Synchronsprecher von Shulk und auch für LEGO Star Wars im Einsatz. Ihr hört ihn als den NPC „Disco Director“.

Sprecht ihn an und er wird antworten: „Now THIS is a party! I’m really feeling it!“. Eine Referenz auf Shulks Kampfansagen in Xenoblade Chronicles. Nintendo nutzte die Phrase sogar bei der Enthüllung von Shulk als spielbaren Charakter in Super Smash Bros. Ultimate.

Alles kein Zufall, das bestätigte ein Entwickler inzwischen. David Harris, jetzt bei Deepsilver Dambuster Studios, aber zuvor bei TT Games, beansprucht das Easter-Egg für sich. Bei Reddit gab er einige weitere Einblicke.

Ein Video dazu:

Bildmaterial: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, Nintendo / Monolith Soft