Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint im Juli für PlayStation 4

Marvelous hat angekündigt, dass Story of Seasons: Pioneers of Olive Town am 28. Juli in Japan den Sprung auf PlayStation 4 schaffen wird. Für den Westen gibt es die entsprechende Ankündigung noch nicht. Gleich enthalten sind die Inhalte des Season-Pass.

Bisher konnte sich Story of Seasons: Pioneers of Olive Town weltweit über eine Million Mal verkauft, dies für Nintendo Switch und Steam. Wir haben die Farm-Simulation bereits getestet.

Trailer zu PS4-Version

Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games