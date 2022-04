Yurukill: The Calumniation Games meldet sich mit einem Story-Trailer zurück

Nach der Verschiebung zu Jahresbeginn steigt NIS America jetzt wieder in die Promotion zu Yurukill: The Calumniation Games ein. Der neue Story-Trailer gibt erste Blicke auf die Attraktionen des Parks, Charaktere und den Kampf um die eigene Freiheit

Sträflinge gegen Vollstrecker

In Yurukill: The Calumniation Games befindet sich der Protagonist Sengoku Shunju in einer misslichen Lage. Er wird nämlich der Brandstiftung und des 21-fachen Mordes beschuldigt. Nun geht es darum, die eigene Unschuld zu beweisen. Diese Aufgabe gilt es in einem Freizeitpark namens Yurukill Land zu erledigen.

Dort finden sich insgesamt sechs Sträflinge und fünf Vollstrecker ein, welche die sogenannten „Attraktionen“ bewältigen müssen. Geht in den Duellen der Sträfling als Sieger hervor, erhält er die Freiheit. Ansonsten darf der Vollstrecker Rache üben.

Die Geschichte wurde von Homura Kawamoto geschrieben, welcher für Kakegurui bekannt ist. Das Gameplay besteht aus zwei Teilen. In den Nachforschungen muss man Beweise sammeln, Zeugen befragen und Rätsel lösen. Der innere Konflikt der Opfer wird in Shoot-‘em-up-Passagen ausgetragen.

Der Story-Trailer:

Bildmaterial: Yurukill: The Calumniation Games, NIS America, Izanagi Games, G.rev