AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative zeigt uns die Gameplay-Systeme

Spike Chunsoft hat einen neuen Gameplay-Trailer zu AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative veröffentlicht. Dieser stellt uns die beiden wichtigen Gameplay-Phasen vor.

In der „Investigation“-Phase untersucht ihr Tatorte, sammelt Hinweise und führt Befragungen durch. Ihr könnt sogar Gedanken lesen. Dadurch solltet ihr der Wahrheit in der realen Welt auf die Spur kommen.

In der „Somnium“-Phase befindet ihr euch in den Traumwelten von Verdächtigen und wichtigen Zeugen. Ihr habt jeweils sechs Minuten Zeit, um mentale Barrieren aus dem Weg zu räumen und an Informationen zu gelangen. Hier spielt ihr als Aiba und Tama.

Zudem kündigte Spike Chunsoft zwei zeitlich befristete DLCs an, welche in den ersten drei Wochen erhältlich sind. Beide geben neue Kostüme für die KI-Begleiterinnen Aiba und Tama. Beim ersten handelt es sich um drei T-Shirts, beim zweiten um Hot-Dog-Kostüme. Warum auch nicht.

Das Detektivspiel ist ein Sequel zu AI: The Somnium Files, wie man unschwer erkennt. Das Spiel stammt aus der Feder von Kotaro Uchikoshi, den ihr unter anderem von den Zero-Escape-Games kennt.

Vor sechs Jahren tauchte die rechte Seite einer Leiche auf, nun ist aber auch noch die linke Seite aufgetaucht. Allerdings ist diese mysteriöserweise noch ganz frisch. Special-Agent Mizuki und KI-Begleiterin Aiba stehen vor einem komplizierten Serienmord. Unterstützt werden sie von Ryuki uns seiner KI-Begleiterin Tama. Die Entwicklung liegt beim Zero-Escape-Team.

AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative erscheint am 24. Juni 2022 für PS4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs.

Der Gameplay-Trailer

