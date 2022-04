McDonald’s: Die Sonic-Figuren im Happy Meal bieten eine Überraschung

Die bereits lokal in Teilen der Welt erhältlichen Sonic-Figuren im Happy Meal werden nun auch in Nordamerika in den McDonald’s-Filialen verfügbar sein. Ob sie es auch nach Deutschland schaffen, wird sich zeigen. Dazu gibt es heute noch keine Erkenntnisse.

Es gibt jeweils zwei verschiedene Figuren zu Sonic, Tails und Knuckles sowie eine Robotnik-Figur. Eine Überraschung gibt es auch, nämlich eine achte Figur: Super Sonic! In Nordamerika erfolgt der Start bei McDonald’s etwa zeitgleich mit dem Kino-Start von Sonic the Hedgehog 2, das morgen anläuft.

In Deutschland flimmert der Film aber schon seit einigen Tagen über die Leinwände. Offen also, ob McDonald’s Deutschland hier noch nachzieht. Wenn es dazu kommen sollte, aktualisieren wir diesen Artikel natürlich.

Seht nachfolgend einen indonesischen Trailer, der alle Figuren vorstellt. In Indonesien gingen die Figuren zuerst in den Verkauf. Wer von euch würde mal wieder eine McDonald’s-Fahrt für diese Figuren unternehmen?

Der Trailer zu den Figuren:

via GoNintendo, Bildmaterial: Happy Meal Toys for Kids, Sonic the Hedgehog 2