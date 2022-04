Tales of Arise soll auch nach dem Verkaufserfolg keine direkte Fortsetzung erhalten

Tales of Arise stellte Verkaufsrekorde auf, es wäre also nicht abwegig, an eine direkte Fortsetzung zu denken, auch wenn das für die Tales-of-Serie eher untypisch ist. Doch damit beschäftigen sich die Entwickler ganz offensichtlich nicht.

Im Gespräch mit dem EDGE-Magazin erklärte Producer Yusuke Tomizawa, dass Tales of Arise mit einer vollständig eigenständigen Geschichte konzipiert wurde und ganz gut ohne ein Sequel auskommen würde. Vielmehr hoffe er, dass die Story einen „guten Nachgeschmack“ habe und gar keine Fortsetzung brauche.

Statt auf Tales of Arise aufzubauen, will man lieber „weiterhin die Herausforderung annehmen, […] neue Fans für die weitere Expansion von JRPGs zu gewinnen“. Um das zu erreichen, „müssen wir ein innovatives Flaggschiff entwickeln, das auf dem Erfolg von Arise aufbaut und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, die Geschichte der Serie neu zu entdecken.“

Diese Einstellung zu Tales of Arise ist nicht neu, Tomizawa hatte sie tatsächlich schon vor der Veröffentlichung geäußert. Damals sagt Tomizawa, dass Arise keinerlei Post-Launch-DLC oder Story-DLC erhalten soll. Tales of Arise sei, so wie es erscheint, eine „komplette Erfahrung“. Das heißt auch, dass es kein Sequel oder Prequel geben wird, ebenso wenig wie es eine Verbindungen zu anderen Tales-of-Spielen gibt.

Daran haben also auch die Verkaufszahlen nichts geändert.

