Crystal Dynamics gibt die Entwicklung des nächsten Tomb Raider bekannt

Crystal Dynamics hat während einer Präsentation zum Start der Unreal Engine 5 angekündigt, dass sich ein neues Tomb Raider in der Entwicklung befindet. Franchise General Manager Dallas Dickinson sagte konkret, dass die Entwicklung gerade eben begonnen habe.

Natürlich mit der Hilfe von Unreal Engine 5. Darüber hinaus gab es keine greifbaren Informationen wie Bilder, Plattformen oder Veröffentlichungszeiträume. Unser Artikelbild stammt deshalb aus Rise of the Tomb Raider. Das nächste Tomb Raider dürfte also noch ziemlich lange brauchen.

Zuletzt feierte Tomb Raider den 25. Geburtstag.

Bildmaterial: Rise of the Tomb Raider, Square Enix