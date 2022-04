Jack Tretton blickt zurück: PlayStation Vita hat „nicht die nötige Unterstützung“ erhalten

Der ehemalige US-PlayStation-Chef Jack Tretton blickt im aktuellen Axios-Newsletter ein wenig zurück auf seine Zeit bei Sony. Inzwischen hat Tretton wohl genug Abstand gewonnen, um einzuräumen, dass natürlich nicht alles Gold war, was glänzte. In seine Zeit fällt beispielsweise die PlayStation Vita.

Bis 2014 war er in führender Position, 2011 ging die PS Vita in Japan an den Start. Der technisch eigentlich überlegende Handheld hatte gegen den 3DS das Nachsehen. Es wäre mehr möglich gewesen, glauben Vita-Fans bis heute. Auch Tretton blickt selbstkritisch zurück.

„Es gab sicherlich Technologien, die ich für gut hielt, die aber einfach nicht die nötige Unterstützung bekamen“, räumt Tretton ein. Nach konkreten Beispielen befragt nannte er die PS Vita und auch das VR-Headset, das allerdings erst nach seinem Ausscheiden auf den Markt kam.

Man müsse alles mögen, was eine Firma macht, wenn man für sie arbeitet. Dazu gehöre auch die Tatsache, dass eine florierende Abteilung möglicherweise nicht die gewünschte interne Unterstützung erhalte, wenn andere Bereiche des Unternehmens dies nötiger hätten. Natürlich würden darunter auch Projekte leiden.

„Man entwickelt also eine neue Technologie, die man der Industrie und den Verbrauchern vorstellen will. Aber hat man auch das nötige Marketing-Budget, um die Botschaft zu verbreiten? Verfügt man über die nötigen Mittel zur Unterstützung der Entwickler, um sie zur Entwicklung von Spielen zu bewegen, die diese Initiative unterstützen? Und manchmal bringt man eine Technologie auf den Markt und hofft, dass sie sich durchsetzt“, blickt Tretton zurück.

Bildmaterial: Sony