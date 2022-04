My Time at Sandrock geht im Mai für PCs in den Early Access

Entwickler Pathea Games hat angekündigt, dass My Time at Sandrock am 26. Mai in den PC-Early-Access gehen soll. Ihr könnt dann wahlweise auf Steam oder im Epic Games Store loslegen. Es gibt bereits eine deutsche Lokalisierung. Die Veröffentlichung auf PlayStation, Xbox und Nintendo Switch soll mehrere Monate nach dem Abschluss des Early Access erfolgen. Der Nachfolger zu My Time at Portia wurde bei Kickstarter mitfinanziert. Wiederum landet man in einer post-apokalyptischen Welt.

Von Portia nach Sandrock

Nach dem Akzeptieren eines Jobangebotes, der neue Handwerker von Sandrock zu werden, kommst du in dem wilden aber robusten Stadt-Staat an, wo es an dir und deinen vertrauten Werkzeugen liegt, der Gemeinschaft wieder zu ihrem alten Glanz zu verhelfen. Sammle Ressourcen um Maschinen zu bauen, befreunde die lokalen Bürger und beschütze Sandrock vor Monstern – alles während du die Stadt vor dem wirtschaftlichen Ruin bewahrst!

Dazu baut ihr eure Werkstatt auf, erschafft Gegenstände und erkundet die Ruinen der Alten Welt. Das neue Action-Kampfsystem erlaubt den Wechsel zwischen Nahkampf und Schießmechaniken. Euren Charakter entwickelt ihr in verschiedenen Skillbäumen. Auch Landwirtschaft und Festivals stehen euch zur Verfügung.

via Gematsu, Bildmaterial: My Time at Sandrock, Pathea Games