Phantasy Star Online 2: New Genesis erhält mit dem Juni-Update ein neues Gebiet

Im Sommer 2021 ist Phantasy Star Online 2: New Genesis weltweit an den Start gegangen. Ja, inzwischen ist das kein Oxymoron mehr: Phantasy Star Online und weltweit. Nach all den Jahren ist das beliebte MMORPG auch bei uns auf Xbox und PCs via Microsoft Store, Steam und Epic Games Store spielbar.

Während der aktuellen Ausgabe der NGS Headline wurde ein neues Gebiet für New Genesis angekündigt. Mit dem für Juni angekündigten Update kommt die Kvaris Region, eine Schnee- und Eistundra, die mit neuen Gegnern und einer neuen Stadt aufwartet.

Um sich einigermaßen authentisch in der Winterlandschaft fortbewegen zu können, erhalten die SpielerInnen ein Snowboard-ähnliches Transportmittel. Genauere Informationen zur Region gab es bisher noch keine.

Dass das neue Gebiet nicht das Einzige sein wird, was die Aktualisierung mit sich bringt. Die im Dezember veröffentlichte Roadmap sieht auch eine Erhöhung des Max-Levels und neue Skills für die Charakterklassen vor. Auch das neue Story-Kapitel ist Teil des Updates.

Die Aufzeichnung:

