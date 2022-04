Samurai Bringer bringt Roguelite-Action im April mit japanischer Mythologie zusammen

Das Roguelite-Action-Game Samurai Bringer wird am 21. April 2022 für PlayStation 4, Nintendo Switch und bei Steam für PCs erscheinen, wie Publisher Playism und Entwickler Alphawing bekannt geben.

Wie es sich für ein Roguelite gehört, verändern sich die Level bei jedem Anlauf. Als Gegner warten Horden von Dämonen und Samurai. Das größte Übel ist jedoch der legendäre Yamata-no-Orochi.

Passend zur Mythologie schlüpft ihr in die Rolle von Susanoo. Nach seiner Niederlage gegen Yamata-no-Orochi ist es nun an Amaterasu, seine göttlichen Kräfte im Training wiederherzustellen. Dabei fungiert Amaterasu als „Bringer of Samurai“ und sorgt für die Gegnerhorden.

Im Spiel müsst ihr neue Techniken erlernen und so euren eigenen Stil entwickeln. Dabei helfen auch über 100 legendäre japanische Krieger. Wenn ihr diese besiegt, erhält ihr deren Waffen und Rüstungen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Samurai Bringer, Playism, Alphawing