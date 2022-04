Chrono Cross Remaster: Producer räumt ein, dass der Spielecode teilweise verloren war

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition ist seit dieser Woche erhältlich und damit können Interessierte auch in Europa erstmals dieses legendäre JRPG erleben. Das Original erschien seinerzeit nicht bei uns.

Der Square Enix Blog veröffentlichte ein neues Interview mit Producer Kouichirou Sakamoto zum Remaster. Interviews, welche vom Publisher selbst veröffentlicht werden, sind natürlich auch Werbung und oftmals nicht besonders ergiebig. Anders aber dieses!

Wir erfahren beispielsweise, dass der Spielecode größtenteils verloren war. „Es ist eine echte Schande, aber leider waren der Spielecode und die Grafikdaten nicht mehr komplett erhalten“, so Sakamoto. Das ist natürlich ein Grund mehr, Chrono Cross zu remastern und für die Nachwelt zu erhalten.

„Das bedeutete, dass wir am Beginn der Entwicklung die Originalversion nur auf der PlayStation wiederherstellen konnten“, erklärt Sakamoto. Wie ging man die Sache an? „Durch die Untersuchung der Daten, die erhalten geblieben sind, und indem wir das Spiel selbst gespielt haben, konnten wir bestimmen, was alles fehlte und diese Teile dann wieder ins Spiel einarbeiten.“

„Ich kann nur meine tiefste Dankbarkeit für die riesigen Anstrengungen ausdrücken, die von den Leuten unternommen wurden, die mit der Entwicklung dieses Remasters befasst waren“, bedankt sich der Producer bei seinem Team.

Jetzt für moderne Plattformen verfügbar

Das Remaster bietet eine Reihe von Verbesserungen, darunter verbesserte Illustrationen des Charakterdesigners Nobuteru Yuuki, neu abgemischte Musik des Komponisten Yasunori Mitsuda und weitere Features. Technisch alles leider nicht ganz einwandfrei, wie unser Medienecho zeigt. Unser Review folgt noch!

Eine Handelsversion zu Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition gibt es übrigens bedauerlicherweise nur in Asien und dort leider nur für Nintendo Switch. Diese Version bietet allerdings auch die neue deutsche Lokalisierung. Aber natürlich auch Importkosten. Die digitale Veröffentlichung auf Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PCs kostet nur 19,99 Euro.

