Nach über 22 Jahren erscheint Chrono Cross heute erstmals in Europa, wenn man so will. Das PSone-Original schaffte es nach seiner Veröffentlichung in Japan anno 1999 nur nach Nordamerika, nicht aber in unsere Gefilde.

Mit dem Remaster Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition ist das natürlich anders. Aber auch Amerikaner dürfen sich freuen, denn das namensgebende Adventure Radical Dreamers wird erstmals überhaupt außerhalb Japans veröffentlicht.

Das Remaster bietet eine Reihe von Verbesserungen, darunter verbesserte Illustrationen des Charakterdesigners Nobuteru Yuuki, neu abgemischte Musik des Komponisten Yasunori Mitsuda und weitere Features. Technisch alles leider nicht ganz einwandfrei, wie unser Medienecho zeigt. Unser Review folgt noch!

Eine Handelsversion zu Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition gibt es übrigens bedauerlicherweise nur in Asien und dort leider nur für Nintendo Switch. Diese Version bietet allerdings auch die neue deutsche Lokalisierung. Aber natürlich auch Importkosten. Die heutige digitale Veröffentlichung auf Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PCs kostet nur 19,99 Euro.

Der Launchtrailer:

