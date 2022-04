Chrono Cross: So stehen die Chancen für eine Fortsetzung oder einen neuen Serienteil

Es gibt viele verschiedene Gründe, alte Spiele neu aufzulegen. Einer der guten Gründe ist es, wieder Bewusstsein für eine alte Marke zu schaffen, um sie bei Erfolg des Remasters eventuell fortzuführen. Zu dieser Kategorie gehört das Chrono Cross Remaster allerdings nicht.

In einem Interview mit der Famitsu verriet Square Enix in dieser Woche, dass es keinerlei Pläne zu einer Fortsetzung oder einem neuen Titel innerhalb des Franchise gibt. Gleichzeitig hieß es aber auch, niemand wüsste, was die Zukunft bringt. Für das Interview standen der Famitsu Masato Kato, Yasunori Mitsuda und Nobuteru Yuki Rede und Antwort.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition bietet eine Reihe von Verbesserungen, darunter verbesserte Illustrationen des Charakterdesigners Nobuteru Yuuki, neu abgemischte Musik des Komponisten Yasunori Mitsuda und weitere Features. Technisch alles leider nicht ganz einwandfrei, wie unser Medienecho zeigt. Unser Review folgt noch!

Eine Handelsversion zu Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition gibt es übrigens bedauerlicherweise nur in Asien und dort leider nur für Nintendo Switch. Diese Version bietet allerdings auch die neue deutsche Lokalisierung. Aber natürlich auch Importkosten. Die digitale Veröffentlichung auf Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PCs kostet nur 19,99 Euro.

via Siliconera, Bildmaterial: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, Square Enix