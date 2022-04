Tales of Arise und Atelier Sophie 2 tauschen Items und Waffen-Skins im kostenlosen DLC

Um die Serien hochleben zu lassen und den 25. Geburtstag von Atelier und Tales of zu feiern, gibt es kurzerhand neue DLC-Inhalte aus Tales of Arise und Atelier Sophie 2 für das jeweils andere Spiel. Warum auch nicht! Ein Trailer stellt euch die Inhalte vor, die ab sofort zur Verfügung stehen.

Der folgende Trailer stellt euch die Inhalte vor, die ihr fein säuberlich aufgereiht auch auf der offiziellen Website zu Atelier Sophie 2 findet. In Atelier Sophie 2 schaffen es Alphens Maske, Shionnes Haarschmuck und eine Eulen-Puppe. Den umgekehrten Weg gehen zwei Waffen-Skins sowie Sophies Haarspange in Blumen-Form.

Für Tales of Arise sucht ihr nach dem „Atelier Sophie 2 Collaboration Pack“ – wenn ihr die Inhalte für Atelier Sophie 2 sucht, dann gebt „Tales of Arise Collaboration Accessoires“ sein. Für Tales of Arise ist es die zweite Kollaboration in kürzerer Zeit. Vor einigen Tagen gab es erst Inhalte aus Scarlet Nexus.

Der Trailer:

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco