Hyper Light Breaker: Der Nachfolger von Hyper Light Drifter geht in die dritte Dimension

Heart Machine hat mit Hyper Light Breaker sein neustes Projekt vorgestellt. Zusammen mit Publisher Gearbox plant man, den Nachfolger von Hyper Light Drifter im Frühling 2023 zunächst im Early Access zu veröffentlichen. Bisher bestätigt ist eine Steam-Version. Zudem wird es eine deutsche Umsetzung geben.

Sofort ins Auge sticht die neue 3D-Umgebung. Hier geht man also den Weg weiter, den Heart Machine zuletzt auch mit Solar Ash beschritt. Das Genre bezeichnen die Entwickler als Action-Roguelite-Abenteuer. Hyper Light Breaker soll nichts weniger werden als „der Höhepunkt all dessen, was wir in den vergangenen acht Jahren der Entwicklung gelernt haben“, so Alx Preston von Heart Machine.

Neues 3D-Abenteuer in der Welt von Hyper Light

Erkundet den Überwuchs, ein neues Land in der Welt von Hyper Light. Spielt alleine oder mit Freunden und erkundet massive Biome, besiegt brutale Monster, erstellt neue Builds, überlebt die mysteriösen Kronen und stürzt in diesem Action-Roguelite-Abenteuer von den Schöpfern von Hyper Light Drifter den allmächtigen König des Abgrunds vom Thron.

Die brandneue 3D-Welt soll sich dabei stetig verändern und riesige Labyrinthe bieten. Zur schnellen Fortbewegung steht dazu ein Hoverboard und ein Gleiter zur Verfügung. Ein großes Arsenal von Waffen soll euch euren Build frei erstellen lassen. Ihr könnt auch eine Siedlung entwickeln und dort auf weitere Charaktere treffen.

Der Ankündigungstrailer zu Hyper Light Breaker

via Gematsu, Bildmaterial: Hyper Light Breaker, Gearbox Publishing, Heart Machine