Ron Gilbert kündigt Return to Monkey Island an, das noch 2022 erscheinen soll

Hätten sie diese Ankündigung vor drei Tagen gemacht, dann hätte es wohl gar keiner geglaubt. Nun, es hat keiner gelaubt, denn Rob Gilbert hat genau diesen Aprilscherz vor drei Tagen in seinem Blog gemacht – danke Gronkh. Grandios! Und es wird noch besser.

„Ich hatte ein schlechtes Gewissen wegen des Aprilscherzes, also habe ich am Wochenende das Spiel auf die Beine gestellt, damit niemand enttäuscht ist“, schreibt er heute in seinem Blog. Ron Gilberts Studio Terrible Toybox arbeitet gemeinsam mit Devolver Digital und in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games an einem neuen Monkey Island.



„Eine Kleinigkeit, an der wir in den letzten zwei Jahren in absoluter Geheimhaltung gearbeitet haben“, kündigt Ron Gilbert den Ankündigungstrailer bei Twitter selbst an. Als wäre es für einen Teil der Gaming-Welt nicht die größte Ankündigung der letzten Jahre.

Neben Ron Gilbert ist auch Dave Grossman beteiligt. Er war Mitautor und Programmierer von The Secret of Monkey Island und Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, gemeinsam mit Rob Gilbert und Tim Schafer. Später arbeitete er an Day of the Tentacle.

Mit Michael Land holt man sich vertraute Klänge, auch er war an The Secret of Monkey Island als Komponist beteiligt. Am Soundtrack arbeiten außerdem Peter McConnel und Clint Bajakian. Auch Dominic Armato als Synchronsprecher von Guybrush Threepwood soll dabei sein.

Plattformangaben gibt es heute noch nicht.

Der Ankündigungstrailer:

