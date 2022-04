Sonntagsfrage: Welcher Kingdom-Hearts-Titel ist euer Favorit?

Kingdom Hearts feiert Geburtstag! Zu diesem freudigen Jubiläum gab es diverse Ankündigungen aus dem Hause Square Enix. So kündigte der japanische Publisher mit Kingdom Hearts 4 den nächsten Hauptteil an. Zwar befinde sich das Spiel noch in einem „frühen Entwicklungsstadium“, dennoch präsentierte Square Enix einen ersten Trailer mit Sora. Wir dürfen also gespannt sein, wann die nächsten Informationen folgen.

Obwohl heute der neuste Teil der Reihe angekündigt wurde, schauen wir nun ein wenig zurück. Am heutigen Sonntag stellen wir euch nämlich die Frage, welche der bisherigen Kingdom-Hearts-Titel eurer Favorit ist. Um die Abstimmung so übersichtlich wie möglich zu halten, habe ich mich bei folgender Auflistung auf die Originaltitel beschränkt und Remaster, Remakes und Collections außen vor gelassen. Hoffentlich habe ich kein Spiel übersehen.

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

