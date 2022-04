Medienbericht: „Richtiger“ PS3-Emulator für die PlayStation 5 soll in Arbeit sein

Während ihr viele alte Xbox-360-Games in eure Xbox Series schieben und ohne zusätzliche Kosten loszocken könnt, versteckt Sony PlayStation das „Feature“ PS3-Spiele hinter einem Abo-Modell. Das finden nicht alle cool, zumal noch dazu auch nur gestreamt wird.

VentureBeats-Journalist (via Eurogamer) Jeff Grubb behauptet nun aber, dass PlayStation an einem „richtigen“ Emulator arbeitet. „Wir haben die ganze Woche über dieses Thema gesprochen, ich habe nachgeschaut und nachgefragt… es klingt so, als würde Sony an einer PS3-Emulation auf der PS5 arbeiten“, sagt er. „Aber es könnte einige Zeit dauern.“

Ein Grund für die anhaltenden Probleme bei der PS3-Emulation auf der PS5 soll die Architektur der PS3 mit ihrem Cell-Prozessor sein. Davon sind allerdings nicht alle überzeugt.

Jeff Grubb hat einen umstrittenen „Track-Record“, was Branchengeheimnisse angeht. Zuletzt sagte er aber voraus, dass das Dead Space Remake erst 2023 erscheint. Auch Scarlet Nexus ist inzwischen im Xbox Game Pass.

Bildmaterial: Sony PlayStation