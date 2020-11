Das war… Kalenderwoche 44/2020

Eine neu eröffnete Website, eine Verschiebung und eine neue Ausgabe von Nintendo Direct sorgten in den letzten Tagen für ordentlich Betrieb. Auch daneben gab es weitere Neuankündigungen und nochmals einige spannende Oktober-Veröffentlichungen. Abschließend gibt es dann noch unsere drei neuen Reviews, die Neuerscheinungen im November sowie die heutige Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Vor wenigen Tagen wurde die offizielle Website zu Final Fantasy XVI (PS5) eröffnet, welche auch gleich einige spannende Informationen bereithielt. Neben einem Einblick in die Grundzüge der Fantasy-Welt erfuhren wir auch etwas über die sechs verschiedenen Reiche und drei der wichtigsten Charaktere.

Obwohl man es vermeiden wollte, musste Cyberpunk 2077 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) erneut verschoben werden. Immerhin ist das neue Datum mit dem 10. Dezember nicht allzu weit entfernt.

Nintendo überraschte auch in dieser Woche mit einer Nintendo Direct Mini: Partner Showcase. Neu enthüllt wurden dabei Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Switch) (erscheint am 26. März), Part Time UFO (Switch) (ab sofort erhältlich) sowie Buddy Mission: BOND (Switch) (bisher nur für Japan). Auch für Bravely Default II (Switch) nannte man mit dem 26. Februar den Veröffentlichungstermin. Sofort veröffentlicht wurden die beiden Switch-Portierungen von No More Heroes und No More Heroes 2. Eine Demo stellte Nintendo zu Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (Switch) bereit, Rune Factory 5 (Switch) soll in Japan am 20. Mai erscheinen und mit Control und Hitman 3 kommt Cloud-Gaming auch im Westen auf Nintendo Switch.

Neu enthüllt wurde mit My Time at Sandrock (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ein Sequel von My Time at Portia, auf Kickstarter läuft derzeit sehr erfolgreich die Finanzierung. Ebenfalls erstmals hörten wir von Super Lone Survivor (Switch, PC), einem Remake des Survival-Horror-Spiels Lone Survivor. Je das Trailer-Debüt feiern durften Steins;Gate 0 Elite (Link) sowie Mobile Suit Gundam: Senjou no Kizuna II (Arcade) (Link). Ab sofort erhältlich und mit je einem Launchtrailer versorgt wurden The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (PS4) (Link), Pikmin 3 Deluxe (Switch) (Link 1, Link 2), The Dark Pictures: Little Hope (PS4, Xbox One, PC) (Link), Mad Rat Dead (PS4, Switch) (Link), Xuan-Yuan Sword VII (PC) (Link), Carto (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Ghostrunner (PS4, Xbox One, PC) (Link) und Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm (Switch) (Link). Zudem gibt es ab sofort den Klassiker The Last Blade: Beyond the Destiny auch für Switch und nächste Woche folgt dann noch Bakugan: Champions von Vestroia (Switch).

Kurz vor dem Start von PlayStation 5 gibt es zur Konsole einen neuen TV-Spot, Unboxing-Videos sowie neues Gameplay-Material aus Astro’s Playroom (PS5). Passend dazu erhielt auch die PlayStation-App ein Update. Neue Eindrücke konnten wir auch zu Demon’s Souls (PS5) sammeln. Aus Balan Wonderworld (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) zeigte uns Square Enix das erste Kapitel und aus Disgaea 6: Defiance of Destiny (PS4, Switch) wurden neue Features vorgestellt. Am 11. November erscheint ein Update zu Genshin Impact (PS4, PS5, Switch, Mobil), welches wir euch in zwei Artikeln (Link 1, Link 2) vorgestellt haben.

Mehr als fünf Jahre nach der Ankündigung gab es wieder einmal einen neuen Trailer zu Anonymous;Code (PS4, Switch). Mit zwei Trommel-RPGs ausgestattet erscheint Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack (Switch) am 3. Dezember und Temtem geht am 8. Dezember in den PS5-Early-Access. Mit einem Pre-Alpha-Gameplay-Video versorgt wurden wir zu Muv Luv: Project Mikhail (PC, Mobil) und auch zur Anime-Umsetzung Muv-Luv Alternative The Animation gab es einen Teaser-Trailer. Mit neuem Video-Material versorgt wurden wir zu Immortals Fenyx Rising (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), das Veröffentlichungsdatum wurde zu Haven (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) genannt und zu In Sound Mind (PS5, Xbox Series, PC) gab es Einblicke in die düstere Story.

Ab nächster Woche geht Naraka: Bladepoint (PC) in eine Closed-Beta-Phase und der Anime-Horror-Stealth-Titel Clea ist inzwischen auch noch für Switch erhältlich. Mit einem neuen Card-Warriors-Modus ergänzt wurde Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, Xbox One, PC), die DLC-Kämpferin Cagliostro kämpft ab sofort in Granblue Fantasy: Versus (PS4, PC) mit, ein Video gab es zu Itsuka Kendo aus My Hero One’s Justice 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC), in die dritte Season startet bereits Ninjala (Switch) und auch Mortal Shell (PS4, Xbox One, PC) wurde mit einem Update versorgt.

Damit kommen wir zu den neuen Reviews von JPGAMES. Nach langer Zeit zurück ist Crash mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS4, Xbox One) (zum Testbericht). Dies geschieht erfreulicherweise in alter Frische, das Spielprinzip wurde gekonnt modernisiert. Mit neuen Inhalten neu aufgelegt hat Nintendo Pikmin 3 Deluxe (Switch) (zum Testbericht), vor allem Neulinge kommen dabei auf ihre Kosten. Für Luftkampf-Fans geht es mit Star Wars: Squadrons (PS4, Xbox One, PC) (zum Testbericht) in gut inszenierte Raumschlachten. Der Mehrspielermodus ist dabei das Herzstück.

Zum heutigen Monatsanfang wollen wir euch wie immer auch die kommenden Neuveröffentlichungen präsentieren. Der November ist traditionell gut gefüllt, erst recht zum Start einer neuen Konsolengeneration.

In der aktuellen Sonntagsfrage geht es um die Nintendo Direct Mini. Genauer gesagt um die Neuveröffentlichungen von No More Heroes und No More Heroes 2. Ein Grund für euch, diese Titel für Switch zu kaufen?