Play Has No Limits: Neuer PlayStation-5-Werbespot und schon jetzt Verkaufsrekorde

Seit Mitte September läuft die breit angelegte Werbekampagne von Sony für PlayStation 5. Damals startete man mit dem allerersten TV-Spot namens „The Edge“ öffentlich durch. Jetzt geht man mit einem weiteren TV-Spot an den Start, den man natürlich auch im Internet veröffentlicht hat. Der neue Spot soll den Wunsch preisen, „Grenzen zu sprengen und etwas Außergewöhnliches zu schaffen“, heißt es im PlayStation Blog.

Außergewöhnlich wäre es für viele Sony-Fans wohl auch, jetzt noch eine der begehrten Vorbestellungen der Konsole zu ergattern. Wer das bisher nicht geschafft hat, braucht schon viel Glück, um eine PlayStation 5 zum Launch am 19. November 2020 zu Hause stehen zu haben.

Bis zum Ablauf des laufenden Geschäftsjahres will Sony weltweit 7,6 Millionen PS5-Geräte an den Endkunden bringen, berichtet Bloomberg. Das weiß man so genau, weil es im aktuellen Geschäftsbericht von Sony steht. Schon jetzt steht wohl fest, dass PlayStation 5 einen Rekordstart hinlegen wird. Wie Jim Ryan gegenüber Reuters erklärte, habe sich PlayStation 5 in den ersten zwölf Stunden des Vorbestellerstarts so oft verkauft wie PlayStation 4 in den ersten zwölf Wochen.

Habt ihr eure Vorbestellung platzieren können?

