Ghostrunner läutet heute auf Konsolen und PCs die Cyberpunk-Revolution ein

Publisher 505 Games und All in! Games sowie Entwickler One More Level haben heute Ghostrunner für PlayStation 4, Xbox One und PCs veröffentlicht. Die Nintendo-Switch-Version folgt erst im November 2020. Außerdem hatte man erst kürzlich das Next-Gen-Upgrade vorgestellt, das 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird.

SpielerInnen erwachen als Ghostrunner, ein mit Klingen bewaffneter Krieger mit beispielloser Agilität, und steigen hoch in die einzige noch bestehende Turmstadt der Menschheit hinauf. Todesmutig springen sie dabei über Gebäude, laufen an Wänden und befördern sich mit dem Gapjammer-Kletterhaken in neue Höhen. Geführt von einer rätselhaften KI, die man den Architekten nennt, enthüllen die Spieler die Vergangenheit des Ghostrunners und bezwingen den tyrannischen Schlüsselmeister.

Wer sich die PS4- oder Xbox-One-Fassung kauft, erhält das Next-Gen-Upgrade im nächsten Jahr kostenlos. Ghostrunner ist jetzt zum Preis von 29,99 Euro auf PlayStation 4, Xbox One und PCs verfügbar.

