The Last Blade ist für Switch erschienen und kreuzt mit Samurai Showdown die Klingen

Kult-Entwickler SNK hat heute eine Nintendo-Switch-Version des NeoGeo-Pocket-Klassikers The Last Blade: Beyond the Destiny veröffentlicht. Das Fighting-Game ist im Japan der Bakumatsu-Zeit angesiedelt und verspricht viele charmante Charaktere und dynamische Kämpfe, die auf Waffen basieren. Die Switch-Version soll für 7,99 Euro den Sound und die Grafik des Originals von 2000 authentisch einfangen.

Außerdem hat SNK auch die Veröffentlichung eines 24-teiligen Webcomics zu The Last Blade sowie ein Crossover mit Samurai Shodown bekannt gegeben. Der Webcomic ist beim US-Pubisher Tapas Media erhältlich. Die ersten sechs Episoden könnt ihr hier kostenlos lesen. In Samurai Shodown wird es als Teil des Season Pass 3 einen DLC-Charakter aus The Last Blade geben. Welchen, das gab man allerdings noch nicht bekannt.

The Last Blade ist Teil der NeoGeo-Pocket-Color-Selection von SNK, der auch SNK Gals‘ Fighters, King of Fighters R-2 sowie Samurai Shodown! 2 angehören. Weitere Klassiker sollen noch folgen.

Producer Oda Yasuyuki zu den Neuigkeiten:

Bildmaterial: The Last Blade: Beyond the Destiny, SNK, Nintendo